السعودية | الوسط الرياضي ينعي خميس العويران

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نعت الجماهير الرياضية، خميس العويران لاعب المنتخب السعودي والهلال السابق الذي وافته المنية، الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ويعد اللاعب الراحل من أبرز النجوم الذين كتبوا اسمهم بحروف من ذهب في تاريخ الكرة السعودية ونادي الهلال بشكل خاص والذي تدرج في فئاته السنية منذ عام 1987 وحتى العام 2001 الذي شهد انتقاله إلى نادي الاتحاد.

وعلى الصعيد الدولي مثل خميس العويران المنتخب السعودي قرابة الـ15 عاماً حقق فيها العديد من الألقاب والمشاركات العالمية حيث توج مع الأخضر بلقب كأس آسيا 1996، وشارك في نهائيات كأس العالم في فرنسا عام 1998 وكأس العالم 2002 في كوريا واليابان.

العويران قاد وسط الهلال لمدة 10 أعوام أعوام وكانت مسيرته حافلة بالبطولات والإنجازات الرياضية، حيث حقق خلال الـ10 أعوام قرابة الـ15 بطولة تنوعت ما بين المحلية والخليجية والعربية والقارية، وبعد انتقاله إلى الاتحاد ساهم في فوز الأخير بلقب دوري أبطال آسيا 2005 كما ساهم في تحقيقه العديد من الألقاب المحلية.