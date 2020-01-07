السعودية | “الصحة” تُطلق منصتها للتوعية الصحية #عش_بصحة

المناطق - الرياض

أعلنت وزراة الصحة استحداث حساب في منصة ” تويتر” للتوعية الصحية، حيث تعتبر المنصة الرئيسية لتوعية الصحية بعنوان “عش بصحة”وذلك عبر الرابط .https://twitter.com/Livewell_MOH

وتهدف الصحة من هذا الحساب ليكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة وسيشتمل على جملة من الموضوعات الصحية المتنوعة من الطفولة حتى المسنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الوزراة التي تعمل على تحسين جودة الأداء في الحياة وتغيير الأنماط والسلوكيات البشرية الخاطئة، واستمرارًا للجهود التوعوية التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة والتخفيف من عبء المراضة تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية المملكة 2030 .