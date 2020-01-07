شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق وثائق التأمين الصحي الخاص على المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني تطبيق وثائق التأمين الصحي على القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة متعددة الأغراض كالسياحة والعمل وزيارة الأقارب.

وقال المتحدث بأسم المجلس ياسر المعارك: "إن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع رؤية المملكة (2030) ،التي تضمنت رفع مستوى الخدمات الصحية لزوار الحرمين الشريفين منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة و حتى مغادرتهم بعد أداء المناسك، مبيناً أن وثيقة التأمين الصحي تقدم خدمات الرعاية الصحية الطارئة بحد المنفعة الأقصى 100 ألف ريال لكل معتمر.

وأوضح المعارك، أن إعداد وثيقة التأمين للمعتمرين تمت بالتعاون مع برنامج ضيوف الرحمن ومن خلال شركات التأمين الصحي المؤهلة، لافتاً إلى أن المجلس قام بالتنسيق مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بهدف التأكيد على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمعتمرين بحسب المنافع المحددة في وثيقة التأمين الخاصة بالمعتمرين ورفع المطالبات إلى شركات التأمين وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

وأشار إلى أن المجلس يقدم خدمة الاستعلام عن حملة وثائق التأمين الصحي للقادمين إلى المملكة بغرض العمرة أو الزيارة عبر البوابة الالكترونية الخاصة به (www.cchi.gov.sa) والاطلاع على معلومات التأمين باستخدام رقم الحدود الخاص بالزائر، كما إضافة إلى توفير باقة من قنوات الاتصال من أجل التواصل مع الأمانة العامة من بينها الرقم الموحد: 920001177 والبريد الإلكتروني: [email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس: cchi.ksa.