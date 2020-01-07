شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات لمتضرري فيضانات الصومال والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة أفجوي بجمهورية الصومال أمس ، المرحلة الثانية من مشروع توزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة والأسر المتضررة من الفيضانات، حيث جرى في اليوم الأول توزيع 1,500 سلة غذائية تزن 157 طنًا يستفيد منها 9,000 فرد.

وأوضح مدير المشاريع للبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال أحمد موسى فارح، أن السلة الغذائية الواحدة تحتوي على سبعة أصناف تزن 105 كيلو غرام تلبي احتياجات الأسر.

وأعرب مدير عام وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بالحكومة الصومالية مختار شيخ حسين، عن شكره وتقديره للمملكة ممثلة بالمركز على ما قدمت وما زالت تقدم من مساعدات إنسانية لمتضرري الفيضانات بالصومال.

ويأتي ذلك التدشين ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الصومال الشقيق.