شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 111 ألف متر مربع أراض حكومية بعسير والان نبدء بالتفاصيل
كشفت أمانة منطقة عسير إزالة تعديات طالت أكثر من 111 ألف م2 من الأراضي الحكومية في عدد من مدن و محافظات منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة والبلديات التابعة لها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه أزيلت تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة 111.750 ألف م2 بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة في 15 موقعا بمنطقة عسير ، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية ، منوها الى أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين .
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