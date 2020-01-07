شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخص في حادث مروري على طريق الساحل القديم بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية، وقوع حادث مروري على طريق الساحل القديم بمكة المكرمة ، نتج عنه إصابة شخص. وباشرت الجهات المختصة الحادث ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

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