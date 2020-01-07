شكرا لقرائتكم خبر عن «موهبة» تدشن ملتقى الشتاء .. تأهيل 620 طالباً للأولمبياد الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" مؤخراً، ملتقى الشتاء 2020 لتدريب وإعداد الفرق العلمية في مجالات: المعلوماتية، والرياضيات، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، والهيئة الملكية بالجبيل، وجامعة الأميرة نورة بالرياض.

ويتلقى 620 طالباً وطالبة من مختلف مناطق المملكة تدريباً علمياً مكثفاً على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب من ذوي الخبرة والكفاءة، في المعلوماتية، والرياضيات، والأحياء، والفيزياء، والعلوم، والكيمياء، وممن سبق لهم المشاركة في الأولمبيادات الدولية كطلاب وحققوا عدة ميداليات، بإجمالي عدد ساعات تدريبية يتجاوز 760 ساعة على مدى 12 يوماً.

ويكون في نهاية ملتقى الشتاء اختيار فرق المملكة المشاركة في المسابقات والمحافل العلمية الدولية خلال عام 2020، وترشيح آخرين للانتقال لمستويات تدريبية أعلى، وحضور الملتقيات التدريبية التي تقيمها مؤسسة "موهبة" كل عام.

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وتستضيف الجهات الثلاث طلاب وطالبات المستويات الأربعة في فريق الكيمياء لتلقي تدريبهم ضمن ملتقى الشتاء، حيث يخضع اثنانِ وسبعونَ طالباً وطالبة في المستوى الأول، للتدريب في الهيئة الملكية بالجبيل وجامعة الأميرة نورة بالرياض؛ بواقع 77 ساعة تدريبية ولمدة 11 يوماً، ويتلقى ثمانية وثلاثون طالباً وطالبة من المستويين الثاني والثالث تدريبهم في جامعة (كاوست) طوال 12 يوماً بإجمالي 92 ساعة تدريبية.

ويستكمل فريق المعلوماتية من طلاب وطالبات المستويين الأول والثاني برنامجهم التدريبي في جامعة (كاوست)، بإجمالي 92 ساعة تدريبية على مدى 12 يوماً، ويضم الفريق ستًّا وعشرين طالباً وطالبة في المستوى الأول، وأحد عشر طالباً وطالبة في المستوى الثاني.

ويتلقى مئة وستة عشر طالباً وطالبة من فريق الرياضيات في المستويين الأول والثاني برنامجهم التدريبي الذي يستمر 11 يوماً في الهيئة الملكية بالجبيل وجامعة الأميرة نورة، بواقع 80 ساعة تدريبية، بينما يستمر أربعون طالباً وطالبة موزعين على أربعة مستويات متدرجة الصعوبة، في برنامجهم التدريبي في جامعة (كاوست)، بإجمالي 88 ساعة تدريبية في 12 يوماً.

ويخضع مئة وسبعة وثلاثون طالباً وطالبة في المستويين الأول والثاني في فريق العلوم لتدريب في الهيئة الملكية بالجبيل وجامعة الأميرة نورة بالرياض، حيث يتلقى مئة طالب وطالبة في المستوى الأول تدريبات في تخصصي الرياضيات والأحياء، بعد أن بدأوا الدورات الأساسية في الكيمياء والفيزياء، بينما يستمر تدريب سبع وثلاثون طالباً وطالبة في المستوى الثاني، للترشح للتدريب المكثف في جامعة (كاوست)، التي تستضيف عشرين طالباً وطالبة في المستوى الثالث لفريق العلوم على مدى 12 يوماً بعدد ساعات تدريب يصل إلى 92 ساعة.