سهم أرامكو يغلق عند 34.35 ريال

2020-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهى سهم أرامكو اليوم منخفضًا 0.15 ريال أي ما يعادل 0.43% من قيمته ليغلق عند 34.35 ريال.

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وبلغت الكمية المتداولة خلال جلسة اليوم 11,506,674 سهمًا من أسهم أرامكو بقيمة 394,846,461.30 ريالات فيما بلغ عدد الصفقات 12,798 صفقة.

وأغلق سهم أرامكو يوم أمس عند 34.50 لكنه افتتح منخفضًا عند 34.45 ريال.

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