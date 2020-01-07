الدفاع المدني يستذكر الشهيد السبيعي بعد 7 سنوات

2020-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

في بادرة وفاء استذكر الدفاع المدني أحد شهدائه بعد مرور 7 سنوات على استشهاده.

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ونشر الدفاع المدني صورة للشهيد وعلق عليها بالقول: استشهد في مثل هذا اليوم 12/5 من عام 1434هـ عريف/ عبدالله جربوع السبيعي أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وقد تفاعل العديد من المواطنين مع صورة الشهيد داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

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