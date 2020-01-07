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2020-01-07 رياح تثير الغبار على المدينة حتى التاسعة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد مشيئة الله اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل,المدينة المنورة , ومحافظة الحناكية , ومحافظة العلا, ومحافظة بدر, ومحافظة خيبر, ومحافظة وادي الفرع, ومحافظة العيص, والأجزاء المجاورة.

وأضافت أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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