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وزارة الصحة تُطلق منصتها للتوعية الصحية في تويتر

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2020-01-07

وزارة الصحة تُطلق منصتها للتوعية الصحية في تويتر

المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزراة الصحة استحداث حساب في منصة ” تويتر” للتوعية الصحية، حيث تعتبر المنصة الرئيسية لتوعية الصحية بعنوان “عش بصحة” وذلك عبر الرابط (اضغط هنا).

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وتهدف الصحة من هذا الحساب ليكون المرجع الأول والمعتمد للمعلومة الصحية الموثوقة وسيشتمل على جملة من الموضوعات الصحية المتنوعة من الطفولة حتى المسنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الوزراة التي تعمل على تحسين جودة الأداء في الحياة وتغيير الأنماط والسلوكيات البشرية الخاطئة، واستمرارًا للجهود التوعوية التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وتعزيز أنماط الحياة الصحية والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة والتخفيف من عبء المراضة تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة في البرنامج الوطني للتحول ورؤية المملكة 2030 .

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