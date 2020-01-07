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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الشاعرة والكاتبة الأردنية فيديو هنأت من خلاله زوجها عامر السردي بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف يوم أمس الـ 5 من شهر يناير.

وقالت المساعيد في الفيديو: “اليوم عيد ميلاد زوجي وحبيبي عامر، اللي أقوله كل عام وهو بألف خير”، وأضافت موجهة سؤالها إلى زوجها: “وش تتمنى في عيد ميلادك”.

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هل تذكرون الشاعرة ” نجاح المساعيد ” التي تزوجت شاب يصغرها 10 سنوات؟.. شاهدوا ماذا صنعت به بعد شهر العسل وأثارت جنون الملايين (فيديو)



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ليظهر بعدها السردي في الفيديو وهو يجيب على سؤالها قائلًا: “أنا أتمنى من كل قلبي، إنه ربنا يديمك تاج فوق راسي، ويحفظلي إياكي ويحفظلي عيالك اللي هما بالأصل عيالي جاسر وسلوان”.

واستطرد: “وأنا بصراحة عيد ميلادي مهو بـ 5 /1، عيد ميلادي يوم اللي عرفتك، يوم اللي صرتي حلالي يا حلالي”.

يُشار إلى أن الشاعرة الإماراتية الأردنية نجاح المساعيد بدأت تتصدر الأخبار وتحولت إلى حديث الساعة منذ إعلانها ارتباطها بالضابط الأردني عامر السردي، والذي يصغرها بما يقارب الـ 10 سنوات.