الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ويكشف ما دار بينهما

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس (الإثنين)، وذلك خلال زيارة الأمير خالد الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي من المقرر أن يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين.

وكشف الأمير خالد في تغريدة له على حسابه في “تويتر”، أنه جرى خلال لقائه ببومبيو استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، وبحث ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.