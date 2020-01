CES 2020: سامسونج تُعيد صياغة عالم التلفاز مع أفكار وتقنيات مبتكرة

︎ :

عندما نتحدث عن الأجهزة الإلكترونية بكافة أطيافها، فإن سامسونج أول شركة تخطر على البال بالحديث عن مختلف الأجهزة، وفي مجال صناعة التلفزيونات تضع نفسها كذلك في مقدمة الشركة مع منافسة قوية من إل جي نظيرتها الكورية المعروفة، لكن خلال الفترة الأخيرة لم يعد الأمر يتعلق بالجودة فقط مع أجهزة سامسونج، فالشركة الكورية أصبحت تقدم أفكارًا مبتكرة تناسب استخدامات غير تقليدية للشاشات، فبين الشاشات المنحنية سابقًا، إلى الشاشات بلا حواف، والشاشات الضخمة فائقة الدقة، وحتى الشاشات العمودية، وغيرها.

في هذا المقال نستعرض لكم ماذا قدمت سامسونج للمستخدمين خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 في لاس فيغاس.

أجهزة بتقنية MicroLED

MicroLED

تنفرد سامسونج بتقنية MicroLED فائقة الدقة والوضوح، والتي تستغلها بإطلاق شاشات تلفاز ضخمة لتحويل المكان أشبه بسينما منزلية.

توفر هذه الأجهزة عمق أفضل للصورة، وضوح أعلى، ودقة أكبر مع معدل إضاءة 5,000 وحدة “نيتس” لتقديم صورة مُبهرة.

تأتي هذه الأجهزة مع شاشات بقياس 75 بوصة، 88 بوصة، 93 بوصة، و110 بوصة. وأضافت لها الشركة أيضًا اليوم نسخ 88 بوصة جديدة ونسخة ضخمة جدًا بقياس 150 بوصة.

شاشة QLED Q950 بدقة 8K بلا حواف

QLED Q950

تُعد سامسونج من أوائل الشركات في إطلاق شاشات بدقة 8K سابقًا لكن مع شاشات هذا العام، فإن الدقة أصبحت حقيقية إن صح التعبير، حتى بالرغم من ندرة المحتوى الموجود بهذه الجودة.

لكن ما يميز QLED Q950 ليس دقتها فحسب، بل ظهورها بحجم هائل بدون حواف ظاهرة أثناء التشغيل ولأول مرة بالمجال.

هذه التلفاز يأتي بأحجام 65 بوصة، 75 بوصة، و85 بوصة. وبدقته الفائقة فإنه ستقدم الصورة كأنها حقيقية أكثر من أي وقت مضى، ومع وجود حواف لا تتجاوز 1.5 سم فإنها ستظهر الشاشة وكأنها لوحة زجاجية بالأمام وكأن الحواف غير موجود مع تشغيلها وإضاءتها.

تتميز الشاشة بوجود معالج ذكاء اصطناعي يرفع دقة المحتوى ليتناسب مع دقة عرض 8K وتقديم تجربة ممتعة للمستخدمين.

تلفاز Sero المتحول عموديًا

The Seromore

تحدثت سامسونج عن هذا التلفاز لأول مرة في العام الماضي وأطلقته في كوريا كذلك، لكن الآن قررت الشركة إتاحته في أسواق جديدة حول العالم لتقديم تجربة مختلفة للمستخدمين، وذلك مع شاشة أشبه بهاتف ذكي ضخم.

يأتي تلفاز Sero بشاشة 43 بوصة مع حامل خاص، بحيث يتيح الحامل بدوره إدارة الشاشة أفقيًا أو عموديًا لإثراء المشاهدة.

بمعنى أخر، إذا كنت تشاهد سناب شات أو تيك توك أو حتى مقاطع يوتيوب العمودية فيمكن فتحها على الشاشة وتدويرها بشكل عمودي لإظهارها بأفضل شكل، أما إذا كنت ترغب بمشاهدة فيلم أو محتوى تلفزيوني تقليدي فيمكن إدارتها بشكل أفقي لتظهر كشاشة تلفاز طبيعية.

اللوحة الفنية The Serif والإطار الفني The Frame The Frame

ربما سترغب بامتلاك إحدى هذه الأجهزة الإبداعية إذا كنت من محبي الفنون أو الديكورات لإضفاء لمسة جمالية لبيتك أو مكتبك.

تتميز أجهزة تلفاز The Frame بأنها أشبه بلوحة فنية يمكن تعليقها على الحائط في أي مكان،ليتم استخدامها كجهاز تلفاز عند الحاجة أو تحويلها إلى لوحة فنية مع خلفية تناسب المكان عند عدم الحاجة لها. فيما تتميز The Serif بكونها أشبه بلوحة فنية متنقلة أو ربما حامل للرسم، بحيث توضع الشاشة عليه لإضفاء لمسة جمالية في أي مكان بالمنزل، وعند الحاجة يتم تشغيله كتلفاز مميز.

شاشة Serif تأتي بقياسات 43 بوصة، 49 بوصة، و55 بوصة. بينما تأتي Frame مع 32 بوصة، 50 بوصة، و75 بوصة.

سامسونج بدورها تقدم لوحات فنية حصرية تناسب الشاشات ومقاطع فيديو لعرضها كتحفة فنية، لكنها مقابل اشتراكات شهرية بقيمة 4.99 دولار.

أجهزة بشاشات QLED بدقة 4K

QLED 4K

بينما قدمت سامسونج العديد من الخيارات المبتكرة للمستهلكين خلال الفترة الماضية، استمرت الشركة بتقديم أجهزة تلفاز تقليدية بدقة عالية ومناسبة لمختلف الاستخدامات..، وخاصة شاشات LCD وكذلك QLED بدقة 4K والتي تقدم تجربة مميزة وبأسعار أقل من الأجهزة السابقة.

هذا المقال كان مخصصًا للحديث عن أجهزة تلفاز سامسونج في معرض CES 2020 لكن الشركة أطلقت العديد من الأجهزة الأخرى كذلك والتي يمكنكم متابعتها على موقعنا.