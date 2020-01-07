CES2020: أسوس تحدّث حواسب VivoBook بمعالجات الجيل العاشر من إنتل

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تعتبر سلسلة حواسب VivoBook المحمولة من أسوس واحدة من أكثر السلاسل انتشاراً وشعبية نظراً لانخفاض أسعارها نسبياً، ولتنشيط مبيعاتها أكثر، أضافت أسوس تشكيلة جديدة من الألوان مع دعم معالجات الجيل العاشر من إنتل.

والآن كل حواسب VivoBook الجديدة تعمل بمعالجات إنتل من الجيل العاشر من فئتي U و G، كما أنها تدعم واي فاي 6 وبطاقة رسوميات منفصلة من انفيديا.

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البداية مع VivoBook S13, S14 , S15 حصلت على لوحة مفاتيح جديدة بأزرار أكبر لتحسين الكتابة مع زر Enter مميز بالأصفر حتى تلاحظه بسهولة. وهناك تشكيلة ألوان جديدة كالذهبي والأسود والفضي.

تتنوع المواصفات الفنية والأوزان وتصل حتى شاشة بالدقة الكاملة ومعالجات حتى i7 وذاكرة عشوائية حتى 16 غيغابايت و تخزين داخلي حتى 512 من نوع SSD مع بطاقة رسوميات GeForce MX250.

التحديثات ستكون أقل في سلسلة VivoBook العادية، لأن سلسلة VivoBook S تأتي بمواصفات أعلى وتصميم أفضل. وستطرح هذه الأجهزة خلال النصف الأول من العام الجاري بدون الكشف عن أسعارها الدقيقة.

