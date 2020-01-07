السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل مبعوث مملكة كمبوديا



جدة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه بالأمانة العامة بجدة أمس، معالي الوزير الأقدم المكلف بالمهمات الخاصة المبعوث الخاص لمملكة كمبوديا لدى منظمة التعاون الإسلامي عثمان حسن.

وناقش الأمين العام والمبعوث الكمبودي القضايا ذات المصالح المتبادلة والاهتمامات المشتركة, وتبادلاً وجهات النظر حول موضوعات تعزيز الحوار بين الأديان والتسامح وقضايا التعليم والتنمية ومكافحة الإسلاموفوبيا.

وأكد الوزير حسن أنه على الرغم من أن مملكة كمبوديا كانت دولة ذات أغلبية بوذية، فإنها قد بذلت جهوداً كبيرة لتوفير فرص متساوية للجالية المسلمة في كمبوديا، حيث سنت حكومة كمبوديا، بقيادة رئيس الوزراء هون سن، مادة قانونية تقضي بتخصيص قاعات للصلاة في جميع المستشفيات العامة, كما تتمتع الطالبات المسلمات بحرية ارتداء الحجاب الديني في المدرسة إن هنّ اخترن ذلك.

وأشار المبعوث الخاص إلى أن المسلمين مُمثَّلون على نطاق واسع في الخدمة العامة، حيث يوجد منهم عضوان في مجلس الشيوخ, و 6 أعضاء في البرلمان, و 11 من نواب الوزراء, و 21 من وكلاء وزارات الدولة.

من جهته أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمملكة كمبوديا لتشجيعها العلاقات الإيجابية بين الطوائف الدينية ولما غدت تشكله من نموذج يُحتَذى به في بلدان أخرى في المنطقة.

وبين العثيمين للوزير حسن أن منظمة التعاون الإسلامي ستولي كامل دعمها له خلال فترة عمله كمبعوث خاص لبلاده لديها.

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13:33ت م

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