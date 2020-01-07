السعودية اليوم / كثبان ناوان الرملية تجذب الأهالي وهواة "التطعيس" بالباحة



الباحة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

جذبت الأجواء الممطرة التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام، أهالي المنطقة للاستمتاع بالأجواء، بالإضافة جذّب هواة التطعيس للممارسة هوايتهم بالكثبان الرملية.

ويحرص العديد من شباب منطقة الباحة بالسراة وتهامة هذه الأيام على ممارسة هواية "التطعيس" على الكثبان الرملية في مركز ناوان في القطاع التهامي وسط أجواء ربيعية ممتعة.

وخرج أهالي منطقة الباحة وزوارها والمقيمين إلى المواقع البرية الخلابة والغنية بطبيعتها لقضاء أوقات العطلة الأسبوعية في سفوح جبل شدا ووادي الأحسبة والتمتع بالأجواء الجذابة والممطرة، بالإضافة الى ممارسة

وتشهد محافظات القطاع التهامي بمنطقة الباحة خصوصاً محافظة المخواة هذه الأيام، إقبالاً متزايداً من سكان السراة بالباحة الباحثين عن الدفء، وذلك في ظل المناخ الدافئ والمعتدل الذي يتمتع به الجزء التهامي من المنطقة، فيما شهدت الحركة الاقتصادية في محطات الوقود والمحال التجارية والمحال المتخصصة، نشاطاً كبيراً فيما يتعلق ببيع مستلزمات الرحلات البرية، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المتنزهين.

ونوه عضو المجلس البلدي بمحافظة المخواة عبدالله بن علي الغامدي أن الأجواء المعتدلة بمحافظة المخواة أسهمت في زيادة الإقبال على القطاع التهامي وخاصة من جانب ممارسي رياضة التطعيس والدراجات النارية الذين يعبرون الكثبان الرميلة بحثاً عن مسارات لممارسة هواياتهم, فضلًا عن العائلات التي تفضل التخييم والتنزه البري بعيدا عن ضوضاء المدينة, مضيفاً أن محافظة المخواة تضم العديد من مقومات الجذب السياحي والتي تجعلها الوجهة الأولى لأهالي وزوار الباحة في فصل الربيع.

// انتهى //

13:23ت م

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الباحة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسجذبت الأجواء الممطرة التي تشهدها منطقة الباحة هذه الأيام، أهالي المنطقة للاستمتاع بالأجواء، بالإضافة جذّب هواة التطعيس للممارسة هوايتهم بالكثبان الرملية.ويحرص العديد من شباب منطقة الباحة بالسراة وتهامة هذه الأيام على ممارسة هواية "التطعيس" على الكثبان الرملية في مركز ناوان في القطاع التهامي وسط أجواء ربيعية ممتعة.وخرج أهالي منطقة الباحة وزوارها والمقيمين إلى المواقع البرية الخلابة والغنية بطبيعتها لقضاء أوقات العطلة الأسبوعية في سفوح جبل شدا ووادي الأحسبة والتمتع بالأجواء الجذابة والممطرة، بالإضافة الى ممارسة رياضة "التطعيس بالكثبان الرملية بناوان من قبل هواتها، مطالبين في الوقت نفسه إلى تطوير الموقع والاهتمام به لممارسة هواياتهم.وتشهد محافظات القطاع التهامي بمنطقة الباحة خصوصاً محافظة المخواة هذه الأيام، إقبالاً متزايداً من سكان السراة بالباحة الباحثين عن الدفء، وذلك في ظل المناخ الدافئ والمعتدل الذي يتمتع به الجزء التهامي من المنطقة، فيما شهدت الحركة الاقتصادية في محطات الوقود والمحال التجارية والمحال المتخصصة، نشاطاً كبيراً فيما يتعلق ببيع مستلزمات الرحلات البرية، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المتنزهين.ونوه عضو المجلس البلدي بمحافظة المخواة عبدالله بن علي الغامدي أن الأجواء المعتدلة بمحافظة المخواة أسهمت في زيادة الإقبال على القطاع التهامي وخاصة من جانب ممارسي رياضة التطعيس والدراجات النارية الذين يعبرون الكثبان الرميلة بحثاً عن مسارات لممارسة هواياتهم, فضلًا عن العائلات التي تفضل التخييم والتنزه البري بعيدا عن ضوضاء المدينة, مضيفاً أن محافظة المخواة تضم العديد من مقومات الجذب السياحي والتي تجعلها الوجهة الأولى لأهالي وزوار الباحة في فصل الربيع.// انتهى //13:23ت م0070

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.