السعودية اليوم / انطلاق فعاليات مهرجان "مساءات شتوية" في نادي الحي النسائي في رفحاء غداً



رفحاء 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

تنطلق غداً، فعاليات مهرجان "مساءات شتوية" ضمن برنامج نادي الحي النسائي في إجازة منتصف العام الدراسي والمقام في الثانوية الخامسة للبنات بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية والمخصص لأطفال المستقبل .

وأوضحت مديرة النادي أمل الدوسري أن فعاليات المهرجان تتضمن مسابقات في الرسم والخط العربي وكرة الريشة والإلقاء والمرتجل ,بالإضافة إلى مسابقات وألعاب شعبية ورياضية متنوعة ونحوها.

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13:15ت م

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