السعودية اليوم / زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب شمال غربي إندونيسيا



باندا آتشيه 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 7 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6,2 درجات شمال غربي إندونيسيا اليوم، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية ومادية حتى الآن.

وأوضح المعهد الجيولوجي الأمرسكي أن الزلزال وقع بعمق 20 كلم قرب جزيرة سيمولو غرب محافظة آتشيه بجزيرة سومطرة.

ولم يصدر المكتب الإندونيسي للأرصاد الجوية والجيولوجيا إنذارًا بتسونامي بعد الزلزال.

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13:13ت م

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