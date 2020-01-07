السعودية اليوم / أندية الحي بتعليم المخواة تختتم فعاليات مهرجان "واحة نيوم"



الباحة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

اختتمت أندية الحي الترفيهية التعليمية بتعليم المخواة أمس, فعاليات مهرجان "واحة نيوم"، الذي نفذ بمقر مهرجان الربيع الشتوي بالمخواة.

ونوه مدير التعليم رئيس الفريق التنفيذي للأندية بالمخواة علي بن محمد الجالوق بأن فعاليات مهرجان "واحة نيوم" شملت أنشطة تعليمية متنوعة منها ضيف نيوم, وشاعر نيوم, ونيوم استيشن, بالإضافة إلى عدد من الأنشطة العلمية بالتعاون.

وأكد الجالوق أهمية هذه المهرجانات التي تمد جسور التواصل مع أنديه الحي الترفيهية التعليمية وتعرّف بمشاريع الوطن مثل نيوم, وترفع من مستوى الوعي بأهمية المهن وماذا تقدم الأندية من برامج لتنمية الميول والمهارات والاتجاهات سعياً لترسيخ رؤية 2030م ونشر قيم جودة الحياة.

بدوره بيّن ممثل الأندية علي الغامدي أن فعاليات المهرجان شارك فيه جميع أندية الحي بالمحافظة, حيث تخلله عدد من الأنشطة الجاذبة لكل فئات المجتمع، وتتم في إطار ثقافي واجتماعي وفني ورياضي لنشر المعرفة وتعزيز القيم ومد جسور التواصل بين الأندية والمجتمع.

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13:10ت م

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