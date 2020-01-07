السعودية اليوم / محافظ ضمد يفتتح ملتقى "شتاء ضمد"



ضمد 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

افتتح محافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق أمس، فعاليات ملتقى "شتاء ضمد"، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، وذلك بالحديقة العامة.

وتجول البراق على مختلف أركان الفعاليات التي شملت ركنًا خاصًا بفرقة " ضمد آرت " التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بضمد، وتضم مجموعة من التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين من شباب وبنات، مطلعًا على أعمالهم الفنية المتميزة، إلى جانب ركن نادي الحي بضمد، حيث اطلع على عرض عن برامجه المقدمة لخدمة فئات المجتمع ، فضلًا عن ركن لجنة التنمية الاجتماعية وهي الجهة التنفيذية للملتقى، كما دشن الموقع الإلكتروني للجنة.

كما اشتمل حفل الافتتاح للملتقي الذي يستمر ثلاثة أيام على العديد من العروض الوطنية وفعاليات المرسم الحر للأطفال ومسرحية ترفيهية وبرامج مسرحية ومسابقات وألعاب وحفلات فنية، إلى جانب فعاليات رصيف الإبداع و أركان الأسر المنتجة.

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13:06ت م

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