عمل الشرقية ينهي مستحقات 24 عاملاً من جنسيات مختلفة

2020-01-07

متابعات الخليج 365 - واس

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أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، من إجراء وصرف مستحقات وأجور متأخرة لـ 24 عاملاً من جنسيات مختلفة، والاجتماع مع ممثلي السفارات لتعديل أوضاع العمالة، والمتابعة المستمرة مع الورثة، وإصدار تذاكر سفر لعودتهم إلى بلدانهم.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بالشرقية عبدالرحمن المقبل؛ حرص الفرع وإدارة الأزمات على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة، وتحسين أوضاعها، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت وعمل زيارات دورية لمواقع العمل.

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