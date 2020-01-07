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المرور يحذر من 4 مخالفات أثناء عبور الطريق
غرامة تصل إلى 2000 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الإدارة العامة للمرور من مخالفات شائعة لعبور المشاة مما يعرض حياتهم للخطر، متوعدة بتطبيق العقوبة النظامية على المخالفين.
وأكد المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن عبور المشاة للطرق السريعة يعتبر مخالفة وفقاً لجدول المخالفات رقم ”5” باللائحة التنفيذية ، ويُعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال .
كما حذر المرور من مخالفات عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم ، وعدم التقيد بإشارات المرور ، وعدم إعطاء الأولوية للمسارات المخصصة أثناء عبور الطريق، موضحاً أن تلك المخالفات تستحق الغرامة بين 100 إلى 150 ريالاً.
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