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المرور يحذر من 4 مخالفات أثناء عبور الطريق

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2020-01-07

المرور يحذر من 4 مخالفات أثناء عبور الطريق

غرامة تصل إلى 2000 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الإدارة العامة للمرور من مخالفات شائعة لعبور المشاة مما يعرض حياتهم للخطر، متوعدة بتطبيق العقوبة النظامية على المخالفين.

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وأكد المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن عبور المشاة للطرق السريعة يعتبر مخالفة وفقاً لجدول المخالفات رقم ”5” باللائحة التنفيذية ، ويُعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال .

كما حذر المرور من مخالفات عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم ، وعدم التقيد بإشارات المرور ، وعدم إعطاء الأولوية للمسارات المخصصة أثناء عبور الطريق، موضحاً أن تلك المخالفات تستحق الغرامة بين 100 إلى 150 ريالاً.

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