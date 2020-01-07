هل فيروس الزكام ينتقل بالمصافحة أو لمس النقود؟

2020-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين عن طبيعة انتقال عدوى الزكام والأنفلونزا خاصة خلال فصل الشتاء.

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وقال النمر رداً على سؤال من مغرد قال فيه: “هل يعدي فيروس الزكام بعد المصافحة أو لمس الفلوس؟”.

ورد الدكتور خالد النمر بقوله: “إن الفيروسات التي تسبب الزكام كثيرة، وغالبية العدوى بتنفس الهواء المصاب: العطاس والرذاذ.. الخ”.

وأضاف النمر أن غالبية فيروسات الزكام لا تعيش على السطح الصلب أكثر من ٢٤ ساعة، بل إن٦٠% تصبح غير معدية بعد ساعة عن طريق اليد”.

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