شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الجراد في 6 مناطق ..وتوقعات بتوغل أسراب جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة مكافحة الجراد الصحراوي في 6 مناطق بالمملكة بمساحة ١٧١٧٧٠ هكتاراً، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 31 ديسمبر 2019، مع استمرار معالجة مواقع الإصابة.
وشملت أعمال المكافحة ، مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة والقصيم وعسير وجازان حائل.
وأكدت وزارة البيئة أن التوقعات تشير إلى استمرار هجمات الأسراب القادمة من شرق وجنوب شرق إفريقيا واليمن، وحدوث موسم ربيعي مبكر لتوغل الأسراب نحو المناطق الوسطى.
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