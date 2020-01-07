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حرس الحدود بعسير ينقذ طفلاً من الغرق
بمركز الحريضة بقطاع القحمة الساحلي
متابعات الخليج 365 - عسير
تمكنت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لمركز الحريضة بقطاع القحمة الساحلي التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، من إنقاذ طفل من الغرق.
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد بن عالي المطيري، أنه بينما كانت دورية البحث والإنقاذ والسلامة تمارس عملها المعتاد، على الشاطئ والمتواجدة في حدود مسؤولية مركز الحريضة، شمالاً، شاهد أفراد الدورية طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات يطلب النجدة داخل البحر، وهو في حالة غرق، وعلى الفور، تم إنقاذه من قبل غواصي البحث والإنقاذ، وإجراء الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى مستشفى القحمة العام بواسطة سيارة إسعاف حرس الحدود، وحالته الصحية جيدة، ولله الحمد.
وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( ٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.
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