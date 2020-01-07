الصلاة على خميس العويران عصر اليوم بجامع البواردي

2020-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق سعید العويران، ابن عمه الراحل خمیس العويران الذي وافته المنیة فجر الیوم بعد معاناة مع المرض.

وأشار العويران إلى أن الصلاة على جثمان الفقید ستكون بعد صلاة عصر الیوم (الثلاثاء) في جامع البواردي بحي العزيزية جنوب الرياض.

ونعى لاعبون سابقون وإعلامیون والعديد من المشاھیر لاعب الھلال والاتحاد السابق، الذي وافته المنیة فجر اليوم، عن عمر ناھز الـ 46 عاماً.

Advertisements

يذكر أن خميس العويران من مواليد الثامن من سبتمبر عام 1973 وهو من نجوم الكرة السعودية حيث لعب مع كل من “نادي الهلال السعودي” بين 1987 و2001، و”نادي الاتحاد السعودي” بين 2001 و2007، كما لعب مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بين 1994 و2004.

وحقق مع نادي الهلال السعودي بطولة كل من الدوري السعودي للمحترفين أعوام 1988، و1990، و1996، و1998، وكأس خادم الحرمين الشريفين” عام 1989، وكأس ولي العهد السعودي عامي 1995 و2000، وكأس الأمير فيصل بن فهد أعوام 1987، و1990، و1993، و1996، و2000، وكأس المؤسس عام 1999، وكأس العرب للأندية الأبطال عامي 1994 و1995.

كما نال خميس العويران مع النادي ذاته كلاً من بطولة الأندية العربية لأبطال الكؤوس عام 2000، وكأس السوبر العربي عام 2001، وكأس الأندية الخليجية عام 1998، ودوري أبطال آسيا عامي 1991 و2000، وكأس الكؤوس الآسيوية عام 1997، وكأس السوبر الآسيوي عامي 1997 و2000، وكأس السوبر المصري السعودي عام 2001، وكأس الصداقة الدولية عامي 1997 و2000.

وحصد خميس العويران مع نادي الاتحاد السعودي العديد من البطولات، وهي: الدوري السعودي للمحترفين أعوام 2001، و2003، و2007، وكأس ولي العهد السعودي عامي 2001 و2004، ودوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005، وكأس العرب للأندية الأبطال عام 2005، وكأس السوبر المصري السعودي” عام 2003، وكأس المصيف عام 2003.

كما فاز خميس العويران مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ببطولة كل من كأس آسيا عام 1996، وكأس الخليج العربي أعوام 1994، و2002، و2003، وكأس العرب عامي 1998 و2002.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر







