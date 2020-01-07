شغال “رابط” نظام فارس الخدمة الذاتية 1441 / نظام الإستعلام للمعلمين والمعلمات عن العلاوة السنوية بالخطوات

نظام فارس الخدمة الذاتية 1441 بالمملكة العربية السعودية، للمعلمين والمعلمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم بالمملكة، ويعتبر نظام فارس أحد الخدمات، التي تقدم مجموعة من الخدمات الخاصة، بشئون العاملين للمعلمين والمعلمات والإداريين بوزارة التربية والتعليم بالسعودية، ومن هذه الخدمات الإستعلام عن المرتبات والعلاوات والزيادات السنوية وتقديم طلبات النقل وطلبات الأجازة، وغيرها مما يخص العاملين بوزارة التربية والتعليم.

نظام فارس للإستعلام عن العلاوة السنوية، قررت وزارة التعليم وضع العلاوة السنوية للمعلمين و المعلمات على راتب يناير 2020 و المقرر صرفه في 27/1/2020، و بالفعل يمكن للمستفيدين من العلاوة السنوية بوزارة التعليم السعودية، و تحديد نظام فارس للدخول إلكترونياً و التعرف على قيمة العلاوة التي تم إدراجها مع كشف الراتب.

خطوات الاستعلام عن العلاوة السنوية عبر نظام فارس

يتم الدخول على نظام فارس الإلكتروني من خلال حساب المعلم أو المعلمة المسجل على النظام. ثم يتم اختيار الخدمة الذاتية. ثم تحديد صفحة الرواتب. ثم صفحة كشف الراتب و تعريفاته.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1441

خصائص نظام فارس للخدمة الذاتية 1441

يتميز نظام فارس بأنه يعمل على مراجعة البيانات الشخصية والأساسية، لجميع المعلمين والمعلمات والإداريين التابعين لوزارة التربية والتعليم بالسعودية، ويتم ايضاً متابعة السجل الوظيفي، وتقديم جميع الطلبات الخاصة بالعاملين بالتربية والتعليم بالسعودية، حيث أصبح التعامل من خلاله أكثر سهولة وبساطة.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس 1441

الإستعلام عن الراتب.

معرفة العلاوة السنوية.

تقديم طلب الإجازة وتجديدها وتمديدها.

تقديم طلب للبدلات.

تقديم طلبات النقل.

ويعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية 1441، من أفضل الأنظمة التي تساعد الموظف على إنهاء الطلبات الوظيفية، دون صعوبة وذلك بالدخول للنظام إلكترونياً وإتباع التعليمات الموجودة على النظام، يعتبر نظام فارس من أفضل الأنظمة التي تقدم خدمات للعاملين بالتربية والتعليم السعودية، وتقدمها بسهولة ويسر في أي وقت.