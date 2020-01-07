وفاة خميس العويران لاعب المنتخب السعودي سابقا - شاهد

أعلن في السعودية اليوم الثلاثاء عن وفاة خمس العويران 46 عاما لاعب المنتخب السعودي وناديي الهلال والاتحاد السعوديين وذلك بعد صراع مع المرض استمر معه لعدة سنوات، حيث نعى عددٌ من المغرِّدين نجم المنتخب وناديي الهلال والاتحاد الكابتن "خميس العويران"؛ الذي وافته المنية، اليوم، بعد معاناةٍ طويلة مع المرض، عن عمرٍ يناهز الـ 46 عاماً.

وكتب الإعلامي محمد البكيري؛ تحت وسم #خميس_العويران_في_ذمة_الله: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وخضع خميس العويران، البالغ من العمر 45 عامًا، لعملية جراحية دقيقة، في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام.

وكشفت الفحوصات الطبية حينها معاناة العويران من ورم، يستلزم التدخل الجراحي لاستئصاله.

يشار إلى أن خميس العويران لعب للهلال في الفترة بين 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 وحتى 2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.

وشارك خميس العويران مع المنتخب السعودي في الفترة ما بين 1994 وحتى 2004.

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السيرة الذاتية للاعب خميس العويران

خميس العويران واحد من اهم ما انجبت الكرة السعودية هو لاعب كرة قدم حقق عدد كبير من الانجازات على الصعيد المحلي و على الصعيد الدولي و لد العويران يوم 8 سبتمبر 1973 ميلادي لعب لواح من اشهر الاندية في المملكة العربية السعودي و هو نادي الاتحاد السعودي بعد ان كان لاعباً لنادي الهلال يبلغ من العمر 46 سنة يلعب في مركز الوسط.

خميس العويران يعتبر من اشهر الشخصيات على مستوى المملكة العربية السعودية حقق عدد من الانجازات في مجال الرياضة على المستوى المحلي و على المستوى الدولي كانت قصة التحاق العويران الى كرة القدم بالصدفة هذا الامر جعل منه نموذج حي لعدد كبير من الشباب، من اجل اخذه قدوة في كرة القدم بسبب المكانة الكبيرة التي و صل لها في كرة القدم فهو اصبح من اشهر الشخصيات على مستوى الوطن العربي.

مرض خميس العويران

ورد عن العديد من الصحف الاخبارية في المملكة العربية السعودية خبر اصابة اللعب خميس العويران بمرض نقل على اثره الى المستشفى لذلك تكررت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن الحالة الصحة للعويران، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة في المملكة انه مرض اللاعب السابق لنادي الهلال ورم سرطاني ادى الى تدخل الملك سلمان نقله لتلقي العلاج في الخارج.