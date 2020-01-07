ألقت الجهات الأمنية بشرطة مركز بحر أبو سكينة مساء اليوم (الإثنين)، القبض على شخصين من الجنسية الإثيوبية يقومان بترويج الممنوعات. وضُبط بحوزة المقبوض عليهما 9 «جراكل» من مادة العرق المسكر معدة للترويج، و110 حبات يشتبه بأن تكون من حبوب الكبتاجون المخدر، وقطع يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر. وخلال الحملة الأمنية، حاول المخالفان الهرب إلا أن يقظة الأمن أحبطت محاولتهما، وتم القبض عليهما متلبسين بالجرم المشهود، من خلال كمين مُحكم في أحد الأودية جنوب مركز بحر أبو سكينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عسير: ضبط مُروجي الحشيش والخمور في أبو سكينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.