- 1/2
- 2/2
︎ :
.
لفت انتباه زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً، وجود “الناقة القزمة”، وقال عنها مالكها إنها الأقصر في العالم وإنه تلقى عشرات العروض لشرائها لكنه رفض.
وقال مالك الناقة، مناحي الدوسري، إن الناقة “عجايب” التي اشتراها قبل 4 أشهر من أحد المزادات حالة نادرة، فطول كتفها لا يتجاوز 81 سم.
وأضاف الدوسري أنه يرغب في تسجيل الناقة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وأرسل للموسوعة بعض معلومات الناقة ووجدوا أنها مطابقة للمواصفات وأنه لم تُسجل ناقة من قبل بهذا الحجم، كاشفاً عن تلقيه عرضاً أوروبياً وعروضا أخرى لبيعها، لكنه فضل الاحتفاظ بها.
من جانبه، قال الطبيب البيطري محمد اللازم إن الناقة عجايب شاقة الناب، وهو ما يعني أن عمرها يتراوح بين 9 سنوات و9 سنوات ونصف، مبيناً أنها من الحالات النادرة على مستوى العالم وتمثل طفرة ناتجة عن جين التقزم..، وقد يكون من ناحية الأب أو الأم.
كانت هذه تفاصيل خبر “الناقة القزمة” تظهر في مهرجان الإبل.. ومالكها: رفضت عشرات العروض لبيعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.