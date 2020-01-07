إحالة اللص التركي الذي حاول سرقة آثار من معرض الحرمين إلى المحكمة الجزائية

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أحالت النيابة العامة الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض الآثار والمقتنيات من معرض عمارة الحرمين الشريفين، إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة.

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وكانت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة ألقت القبض على الوافد في نوفمبر الماضي بعدما تسلل إلى معرض عمارة الحرمين بحي أم الجود بدافع السرقة.

واستغل الوافد التركي فترة تبديل الورديات بين حراس الأمن في وقت الفجر وتسلل إلى داخل المعرض وقام بتكسير بعض الأسوار الزجاجية..، في محاولة منه للوصول إلى الآثار وسرقتها، لكن حراس الأمن تنبهوا لأصوات التكسير وشاهدوا اللص في كاميرات المراقبة فأمسكوا به.

وأشارت مصادر حينها إلى أن الوافد في العقد الثالث من العمر ودخل للمملكة بتأشيرة عمرة عبر مطار ينبع الدولي، ولم يؤدِّ العمرة ولكن زار المتحف مرتين في أوقات العمل الرسمية ليطلع على الآثار ويحدد طريقة السرقة.

