هجرها 22 عاماً.. محكمة تلزم زوجاً بدفع نفقة لزوجته 130 ألف ريال وفسخ عقد النكاح غيابياً في جدة

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ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة زوجا بدفع نفقة زوجته التي هجرها منذ 22 عاماً، إضافة لفسخ عقد النكاح غيابياً من قبل الزوجة، وذلك بعد إثبات ضررها.

وجاء في حيثيات الحكم إلزام الزوج بدفع 130 ألف ريال تُسدد دفعة واحدة، وأشير إلى أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، كونها نفقة معاوضة.

وتعليقاً على الحكم الصادر قالت الزوجة، وفقاً لـ”عكاظ”، إنها هُجرت من زوجها 22 عاماً، ولم تطالب بنفقتها خلال تلك السنوات خشية فقدانها حضانة أبنائها، حيث إنها لم تكن تعلم بالأنظمة التي أنصفتها في حصولها على جميع حقوقها.

