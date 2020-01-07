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ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة زوجا بدفع نفقة زوجته التي هجرها منذ 22 عاماً، إضافة لفسخ عقد النكاح غيابياً من قبل الزوجة، وذلك بعد إثبات ضررها.
وجاء في حيثيات الحكم إلزام الزوج بدفع 130 ألف ريال تُسدد دفعة واحدة، وأشير إلى أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، كونها نفقة معاوضة.
وتعليقاً على الحكم الصادر قالت الزوجة، وفقاً لـ”عكاظ”، إنها هُجرت من زوجها 22 عاماً، ولم تطالب بنفقتها خلال تلك السنوات خشية فقدانها حضانة أبنائها، حيث إنها لم تكن تعلم بالأنظمة التي أنصفتها في حصولها على جميع حقوقها.
كانت هذه تفاصيل خبر هجرها 22 عاماً.. محكمة تلزم زوجاً بدفع نفقة لزوجته 130 ألف ريال وفسخ عقد النكاح غيابياً في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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