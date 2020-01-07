ضبط مروجي خمور بعسير وبحوزتهما كمية معدّة للتوزيع (صورة)

︎ :

.

تمكّنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة عسير، من القبض على شخصين من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما كمية من الخمور والمخدرات مُعدّة للتوزيع.

Advertisements

وحاول المتهمان الهرب وفقاً لـ”سبق”، إلا أن فرق الدوريات الأمنية قامت بضبطهما في أحد الأودية من خلال كمين محكم جنوب منطقة بحر أبو سكينة.

وجرى التحفظ على المتهمين بعد العثور بحوزتهما على 9 جراكل مسكر معدة للبيع، و 110 حبوب يشتبه أن تكون من الكبتاجون..، وقطع من الحشيش، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهما.



