صُودرت قبل 66 عاماً بسبب “السجائر”.. قصة السيارة التي جذبت الأنظار في موسم حائل

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كشف رئيس المواقع الأثرية بمنطقة حائل عبدالرحمن الرشيدي، قصة السيارة القديمة التي تقف في مدخل قصر القشلة الأثري، الذي خُصص لاحتضان فعاليات موسم حائل.

وأوضح الرشيدي أن السيارة من طراز “لاند روفر” وتم تصنيعها عام 1948، وتحمل لوحة برقم “5 المحايدة”، ومستخرجة من المنطقة المحايدة الفاصلة بين المملكة والكويت (الوفرة حالياً)، حيث أصبحت المركبة منصة لالتقاط الصور التذكارية من الزوار لكونها من أقدم السيارات في حائل.

وأضاف أنه تم احتجاز السيارة مع قائدها عام 1375هـ، وذلك لمخالفته الأنظمة بعد قيامه بتهريب التبغ “السجائر” من الكويت إلى حائل، في وقت كان يُحظر تداول وبيع التبغ في المملكة، مشيراً إلي أنه تم احتجازها في قصر القشلة الذي كان ثكنة عسكرية لتدريب الجند وحفظ الأمن والاستقرار.

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ويعد قصر القشلة الأثري من أهم مواقع التراث العمراني في وسط مدينة حائل التي يبرز على أراضيها معالم أثرية وتاريخية تعود إلى أزمان مختلفة، تمتد إلى ما قبل التاريخ، مروراً بالعصور التاريخية المختلفة..، ووصولاً إلى تاريخنا الحديث، وتم تشييده من الطين اللبن والحجارة وفق الطراز المعماري والزخرفي المعروف في منطقة نجد.



