السعودية اليوم / نشرة عن كميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية

الرياض 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية ، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة :وفيما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق :أولا: كمية الأمطار :منطقة الرياض:رماح 4.20الزهرة بحي السويدي 0.10حريملاء 5.30منطقة مكة المكرمة:القريع بني مالك / الطائف 0.20منطقة المدينة المنورة:شمال الحمنه 0.20منطقة الشرقية:بقيق 9.50الدمام 3.10منطقة عسير:الفرعه /النماص 0.40تنومه 2.20الفوهة / بالقرن 0.20منطقة تبوك:شغب / ضباء 0.20منطقة جازان:صنبه / أبوعريش 5.00العيدابي / هروب 2.40القفل صامطة 0.20بلغازي / العيدابي 16.80العارضة 1.20منطقة الباحة:بني كبير / بلجرشي 0.40المندق 0.60// يتبع //10:53ت م0025

عام / نشرة عن كميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية/ إضافة أولى واخيرة

ثانيا: منسوب السدود :

منطقة الرياض:

اثيثيه 1.50

البرة 2.55

البير 2.15

الثميله 1.70

الحائر 3.00

الحائر بالمجمعة 1.60

الحليفة المساعد 3.00

الحليفة بشقراء 3.70

الخروعية 1.50

السديرية 2.00

المليه 4.75

المنحنى 6.85

ثادق 1.80

سدوس 4.00

شعيب الغدير 2.10

شعيب القصر 2.20

صلبوخ 8.45

ضرماء 1.05

لبن 1.30

مرات 3.60

ملهم 1.20

نمار 2.50

منطقة مكة المكرمة:

الجناح 14.50

الراغبة 3.00

الرامه 5.00

السبعان 2.00

الشعيراء 6.00

اللقيطة 0.50

ثريبان 0.50

هجر 3.00

داماء 5.00

رابغ 29.60

شوان 5.00

ضراء 0.50

عمت 0.50

فيضة المسلح 1.00

قراض 0.50

قرن 4.50

قنونا 26.87

كتنه 1.00

كرا قوامه 8.00

مرواني 13.97

ملكان 2.00

ميسان 8.00

وادي حلي 36.77

ياصب 0.50

منطقة المدينة المنورة:

أميرة 1.10

أحامر 1.50

الترعة 2.00

الفرع 5.42

منطقة عسير:

آل عيفة 2.00

أبها 19.70

الأخضر آل مسفر 6.20

الجوه 2.00

الحرجة 3.50

الخلصة 10.50

الدافعة 6.00

الدهناء 3.30

الرشيد 2.00

الريازه –جاش 5.50

السوده 7.50

العسران 3.50

العيزاء 1.50

الغر / غالبه 8.30

الغرابه 15.80

الغرة 12.50

الفوهة 17.30

الفيض 17.50

القوباء 13.50

الماوين 6.20

باشوت 1.90

بدوه 19.00

الملك فهد 44.15

تبالة 21.40

ترجس 17.20

تمنية 6.30

تندحه 8.60

تهلل 2.50

ثما 4.40

جريه المجارده 10.70

جوف الهجلة 7.00

حلباء 24.40

خثعم 6.50

خرص 9.50

ذهبان 8.70

رادة 4.00

روضان السليل 2.30

سدوان 9.30

شراقب 7.00

شعيب سداد 4.90

شيبانه 10.50

طبب 9.00

طريف النماص 11.50

عتود الخميس 6.60

عتود تهامة 17.80

عشران 26.50

عمق بللحمر 21.50

عوص 15.50

عياش 13.50

قرضان 6.00

محلاة عرعر 7.30

مربة 11.90

مره 9.00

مسكه 2.00

نبا 7.90

هجرة زهير 2.20

منطقة حائل:

الأديرع 2.90

الرتيق 1.80

الرقب 1.70

السلف 1.70

الشنان 2.80

الصر 1.00

بزاخة 1.00

عقدة 1.00

عقلة بن جبرين 1.20

وسمي 1.70

منطقة الحدود الشمالية:

العوشقي 2.20

الغرابة 0.65

اللويزية 3.50

بدنه 3.70

طريف 4.25

عرعر 1.45

منطقة جازان:

الريث 10.00

بيش 54.52

جازان 12.11

قرى 20.00

وساع 20.30

وعال 12.60

منطقة نجران:

البياض 4.00

السلامه 1.00

المحجر 1.00

المغوي 4.00

المليحه 6.00

بدر الجنوب 3.50

تريمه 8.00

ثار 4.00

حلال (سروم) 4.00

حميران 7.00

خضيران 6.00

قطن 3.00

مخش 1.00

نعوان 3.00

ياسان 3.50

منطقة الباحة:

الاجاعده 2.00

الاحسبه 16.38

الجحافين 1.50

الجنابين 21.75

الحليه 2.50

الخالة 5.50

الخرار 4.00

الرتق 5.20

الصدر 2.50

الضحيان 8.00

الطلقيه 7.75

العزيرا 3.80

العقيق 16.70

القمع 2.50

المرباة 6.00

المرزوق 6.70

المظلمات 4.00

الملح 1.30

الملد (قوب) 4.50

الهيجة 0.80

ام الرجلين 5.70

ثراد 7.60

جرب 4.00

دوقه 0.50

زقط 0.50

سبيحه 0.50

ظرك 4.00

ظروه 4.50

ماطوه 1.00

مدهاس 6.85

معشوقة 3.30

// انتهى //

10:53ت م

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