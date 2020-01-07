السعودية اليوم / مدير تعليم الحدود الشمالية يفتتح مهرجان المشي "صحتي في … خطوتي"



عرعر 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس

افتتح مدير التعليم بمنطقة الحدود الشمالية والرئيس التنفيذي لأندية الحي عثمان بن إبراهيم العثمان أمس, مهرجان المشي "صحتي في خطوتي"، بحضور عدد من المشاركين من فئات المجتمع المختلفة، وذلك في ممشى طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بجوار المعسكر الكشفي بمدينة عرعر

واطلع العثمان على الأجنة المشاركة في الفعاليات المصاحبة للمهرجان، وهي جناح مكافحة التدخين وجناح مركز السكر واجنحة الأندية بالمنطقة ، مقدماً شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة ،كما تم بتوزيع الجوائز على المشاركين .

// انتهى //

10:48ت م

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