مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يعلن الفائزين بجوائز مسابقة حواركم

2020-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ينظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يوم الأحد 24 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 19 يناير 2020م حفلاً لإعلان وتكريم الفائزين بجوائز مسابقة حواركم في موسمها الثاني، وذلك بمقر المركز في الرياض، بحضور الدكتور عبد العزيز السبيل رئيس مجلس أمناء المركز، وسعادة الدكتور عبد الله الفوزان الأمين العام للمركز، وأعضاء مجلس الأمناء، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد الدكتور عبد الله الفوزان الأمين العام للمركز على أهمية مسابقة حواركم في تحقيق الأهداف التي يسعى المركز إلى ترسيخها ضمن استراتيجيته الجديدة نحو بناء مجتمع متلاحم لوطن مزدهر عبر تعزيز القيم المجتمعية المشتركة، ومواجهة كل ما من شأنه التأثير في اللحمة الوطنية لاسيما عند فئة الشباب، إدراكاً منه أنهم الأكثر تأثيراً وتأثراً في المجتمع، وخصوصاً للمبادرات التي تأتي منهم تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

Advertisements

وأوضح أن المسابقة شهدت في موسمها الثاني مشاركة واسعة من الشباب والشابات والمهتمين بمجالات وسائط الإعلام الجديد، والذين نجح المركز في حشد طاقاتهم واستثمار مواهبهم وتوظيفها للتفاعل مع قضايا وموضوعات الحوار التي تشمل تعزيز التلاحم الوطني ومناهضة التطرف وتعزيز الشخصية السعودية وفق رؤية 2030 وترسيخ قيم الوسطية والتعايش والتسامح، وإبراز صورة المملكة الحقيقية، وكذلك تعزيز الحوار الحضاري مع الثقافات المختلفة.

ونوّه بالحفل الذي سيقيمه المركز تحت رعاية سمو أمير منطقة الرياض للإعلان عن الأعمال الفائزة وتكريم أصحابها الذين اجتازوا شروط وضوابط ومعايير المسابقة، مبيناً أنه سيتم خلال الحفل منح الفائزين من الأول وحتى الخامس عدداً من الجوائز تبلغ قيمتها في مسار الأفلام القصيرة 180.000 ريال، فيما تبلغ قيمتها 73.000 ريال في مسار الصور الفوتوغرافية، كما سيتم تقديم عدد من الجوائز التحفيزية للفائزين من السادس وحتى العاشر والتي ستمنح بناء على اختيار الجمهور.

وتوجه الفوزان بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة لحفل المسابقة ولكل من ساهم في نجاح موسمها الثاني، كما وجه التحية لأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم التي بذلوها في مختلف مراحل المسابقة التي بدأت منذ شهر مارس الماضي.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







