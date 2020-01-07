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شكرا لقرائتكم خروج 24 ألف مهندس وافد ودخول 3 آلاف سعودي خلال 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خروج 24 ألف مهندس وافد ودخول 3 آلاف سعودي خلال 2019
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة السعودية للمهندسين عن تراجع أعداد المهندسين الوافدين في سجلاتها، مؤكدةً خروج أكثر من 24 ألف مهندس وافد خلال عام 2019، بينما سجل لديها في نفس الفترة نحو 3 آلاف مهندس سعودي.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن عدد المهندسين السعوديين المسجلين في سجلات الهيئة السعودية للمهندسين بنهاية العام الماضي بلغ 38 ألف مهندس من إجمالي 163120 مهندساً مسجلاً لدى الهيئة.
وأضاف أن عدد المهندسين الأجانب في سجلات الهيئة بلغ العام الماضي نحو 125 ألفًا مقابل أكثر من 149 ألفاً في 2018.
يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين كانت قد عقدت اتفاقاً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنع استقدام المهندسين الذين تقل خبراتهم العملية عن 5 سنوات موثقة، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني ومقابلة شخصية عن طريق الهيئة.
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