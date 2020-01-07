ملفات ساخنة على طاولة مدير الشؤون الصحية الجديد بجازان

2020-01-07

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قراراً يقضي بنقل الأخصائي عبدالرحمن بن دبي الحربي من منصب مدير صحة القريات إلى منصب مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان؛ وذلك خلفاً للدكتور عبدالله بن أحمد النجمي.

ويبدأ تنفيذ القرار، الأحد الموافق ١٠ / ٥ /١٤٤١ ولمدة عام، وفقاً لخطاب رسمي من الوزير، والذي تضمن توجيه الشكر إلى النجمي على ما بذله خلال فترة تكليفه، متمنياً للحربي التوفيق في تطوير خدمات صحة جازان وتحقيق رضا أهالي المنطقة.

وتفاءل سكان أهالي المنطقة بقدوم مدير عام الشؤون الصحية الجديد الذي استهل عملة يوم الأحد وحل المشاكل والملفات الساخنة والعاجلة من تعثر المشاريع وغيرها الكثير.

– تخصصات نادرة:

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وأكد العديد من الأهالي لـ”متابعات الخليج 365” بقولهم إن صحة جازان بحاجة ماسة إلى التوسع في عدة تخصصات دقيقة مثل الأورام والمخ والأعصاب والعمود الفقري والرقبة حيث لا توجد هذه التخصصات إلا في مستشفيات قليلة جداً في ظل ازدحام المرضى عليهما وازدياد وازدحام بشكل كبير جداً.

وبيَّن الأهالي أن هناك مشاريع كبيرة متعثرة في السنوات الماضية ونتمنى إيجاد حلول عاجلة لها ومن ضمن هذه المشاريع مستشفى العارضة ومستشفى جازان العام والتخصصي ومستشفى الولادة ومستشفيات الدرب وذلك بسبب الاحتياج الشديد من قبل المرضى لتلك المنشآت الحيوية.

– طول المواعيد:

فيما أشار الأهالي إلى أن أكبر معاناة تواجه المرضى هي طول المواعيد في بعض العيادات وأيضاً مواعيد أشعة الرنين المغناطيسي مما أدى إلى سفر بعض المرضى والمراجعين إلى بعض المستشفيات الخاصة خارج المنطقة منهم إلى منطقة عسير أو مستشفيات العاصمة الرياض أو جدة بحثا عن العلاج العاجل بدل الانتظار لعدة شهور علماً بأن أكثر من 70% من المراجعين يتلقون العلاج خارج المنطقة.

“متابعات الخليج 365” تضع هذه الملفات على طاولة المدير الجديد لإيجاد حلول سريعة لها في أقرب وقت ممكن.

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