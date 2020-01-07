شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 فيما يلي آخر تحديث لأسعار الصرف في كل من صنعاء وعدن صباح اليوم الثلاثاء، كانون الثاني 07، 2020، والتي جاءت على النحو التالي:

الاسعار في عدن. الدولار: شراء : 620 ريالا بيع : 630 ريالا السعودي : شراء : 164 ريالا بيع : 165 ريالا Advertisements الاسعار في صنعاء الدولار : شراء : 580 ريالا بيع : 581 ريالا السعودي : شراء : 153 ريالا بيع : 154 ريالا

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