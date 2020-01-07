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تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الثلاثاء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 7 يناير 2020

فيما يلي آخر تحديث لأسعار الصرف في كل من صنعاء وعدن صباح اليوم الثلاثاء، كانون الثاني 07، 2020، والتي جاءت على النحو التالي:

 

الاسعار في عدن.

 

الدولار:

 

شراء : 620 ريالا

 

بيع : 630 ريالا

 

السعودي :

 

شراء : 164 ريالا

 

بيع : 165 ريالا

 

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الاسعار في صنعاء

 

الدولار :

 

شراء : 580 ريالا

 

بيع : 581 ريالا

 

السعودي :

 

شراء : 153 ريالا

 

بيع : 154 ريالا

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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