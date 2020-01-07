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هل يُشترط على المبلِّغ التيقن من وجود حالة فساد؟

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2020-01-07

هل يُشترط على المبلِّغ التيقن من وجود حالة فساد؟

الاكتفاء بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” أنه لا يُشترط على المبلِّغ التيقُّن من وجود حالة فساد للإبلاغ عنها، مبينة أن المبلغ يمكنه الاكتفاء بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع.

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جاء ذلك رداً من الحساب الرسمي لخدمة الاستفسار التابع لـ”نزاهة” في “تويتر”، على استفسار حول ما إذا كان المبلغ يحاسَب في حال تبليغه عن اشتباه في حالة فساد لا يتم إثباتها لاحقاً.

ودعت الهيئة للتقدم بالإبلاغ عن أي حالات فساد عبر التواصل معها من خلال قنواتها الرسمية.

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