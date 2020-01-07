رابط الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين عبر نظام فارس

2020-01-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصبح بإمكان المعلمين والمعلمات على مستوى المملكة الاستعلام عن العلاوة السنوية لعام 1441 عبر نظام فارس.

ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة السنوية خلال الأيام المقبلة مع صرف مرتب شهر يناير الجاري لعام 2020.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت عن صرفها للعلاوة السنوية للعام الحالي على أن يتم إضافتها مع راتب شهر يناير بالنسبة للمعلمين والمعلمات كلّ حسب السلم الوظيفي.

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ويترقب المعلمون والمعلمات صرف العلاوة السنوية مع الراتب القادم في ٢٧/ ١ / ٢٠٢٠م الموافق ٢ / ٦ /١٤٤١هـ، ويمكن الآن الاستعلام وبشكل مباشر عن العلاوة السنوية وقيمتها عبر نظام فارس الخدمة الذاتية بالخطوات التالية:

الدخول إلى نظام فارس من خلال الموقع الرسمي (هنا الرابط).

الدخول إلى الخدمة الذاتية ثم إدخال رقم الهوية والرقم السري.

ثم اختيار الرواتب والبدلات

ثم الدخول على التعريف بالراتب كشف العلاوة السنوية للعام الحالي.. يذكر أن وزارة التعليم ممثلة في نظام فارس أتاحت في وقت سابق إضافة رابط جديد باسم الملف الشخصي تحت صلاحية بياناتي. وتتيح هذه الخدمة الجديدة لأي موظف وموظفة إمكانية الاطلاع على ‏البيانات الأساسية وهي (الاسم ، العمر ،الرقم الوظيفي ، المدير المباشر ، مقر العمل ، الإدارة التعليمية ، تاريخ الميلاد، رقم الجوال والبريد الالكتروني ، المرتبة ، المستوى). بالإضافة إلى بيانات التابعين وبيانات الحساب البنكي، الدورات والمؤهلات ‏⁧وسنة التخرج.

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