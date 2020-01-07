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خالد بن سلمان يناقش مع وزير الدفاع الأمريكي تطورات الأحداث
بما يخدم السلم والأمن الدوليين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، عن لقائه وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، ومناقشة التحديات المشتركة.
وقال خالد بن سلمان، في تغريدة على “تويتر”: “التقيت اليوم وزير الدفاع الأميركي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأشدنا على التعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين”.
وكان الأمير خالد بن سلمان قد أعرب، أمس الاثنين، عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في واشنطن، مضيفاً في تغريدات نشرها على “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.
كما بحث الأمير مع الوزير الأميركي ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بدوره، رحب بومبيو بزيارة الأمير خالد بن سلمان، مشدداً على أهمية العلاقة بين البلدين لمواجهة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة.
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