2020-01-07

بالفيديو.. مطاعم شهيرة تضع البنادول والأسبرين مع الطعام للتكسّب

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أحد موردي الأطعمة أن أغلب مطاعم الكبسة تلجأ إلى بعض الحيل للتكسّب بأقل تكلفة، مبيناً أنها تضع مع الرز “بنادول”، ويأتون بأسوأ أنواع اللحم ويضعون معه “أسبرين”.

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وقال عمر الدوسري الذي يختص بتوريد الأطعمة خلال برنامج “تم” على قناة “SBC”، إن مطاعم شهيرة تضع “البنادول” مع الرز لتكبير الحبة وتثبيتها.

وأضاف أن هذه المطاعم تضع أيضا “الأسبرين” مع اللحم لتطريته ولسرعة التكسب.

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