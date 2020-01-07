شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لنانسي عجرم بعدما قتل زوجها لصا بمنزلهما وانصابت في ساقها (شاهد) كيف أصبحت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول ظهور لها بعد تعرضها للإصابة، ومقتل اللص الذي حاول سرقة منزلها في العاصمة اللبنانية بيروت، طمأنت الفنانة نانسي عجرم جمهورها على حالتها الصحية، وشكرت كل من وقف إلى جانبها.

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وقالت عجرم في تصريح لفضائية "إم تي في" اللبنانية، "أود أن أطمئن جمهوري ومن سأل عني.. أنا بخير والشيء الأهم أن عائلتي بخير وأولادي بخير".



وتعرضت نانسي عجرم لإصابة في قدمها، بعد تعرض منزلها لسطو مسلح من أحد اللصوص.

وقتل اللص إثر تعرضه لإطلاق نار من جانب زوج المغنية الذي فوجئ بتسلل اللص إلى الموقع، على ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشارت الوكالة اللبنانية الرسمية إلى أن رجلا سوري الجنسية من مواليد العام 1989، "دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم".

ولفتت إلى أن السارق "أشهر مسدسه في وجه" الهاشم وحصل "إطلاق نار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور".

وأوضحت الوكالة أن عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية حضرت إلى المكان والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية صورا تظهر القاتل طريحا بعد إطلاق الرصاص عليه، فيما أصيبت نانسي عجرم بجروح طفيفة على مستوى الساق.

وفي السياق ذاته، قالت مواقع لبنانية إن القاضية غادة عون أصدرت أمرا بتوقيف فادي الهاشم، متوقعين أن تتم تبرئته بداعي الدفاع عن النفس.

وتصنف نانسي عجرم من أكثر الفنانات العربيات جماهيرية في العقدين الماضيين وأغلاهن أجرا.

وقد حلت في المرتبة الثانية على قائمة مجلة "فوربس" بنسختها العربية لأكثر المشاهير العرب تأثيرا سنة 2017.

وهي تقيم مع زوجها فادي الهاشم وبناتهما الثلاث في منطقة كسروان شمال بيروت.