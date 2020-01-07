شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يلتقي "إسبر" ويشيد بالتعاون العسكري والان نبدء بالتفاصيل

التقى نائب وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وناقشوا خلال اللقاء التحديات المشتركة، كما أشاد الأمير خالد بن سلمان بالتعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

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