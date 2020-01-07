السعودية | خالد بن سلمان يناقش مع إسبر التعاون العسكري

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يناقش مع إسبر التعاون العسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، عن لقائه وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، ومناقشة التحديات المشتركة.

وقال في تغريدة على "تويتر "التقيت اليوم وزير الدفاع الأميركي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأشدنا على التعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين".

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وكان الأمير خالد بن سلمان قد أعرب، الاثنين، عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في واشنطن، مضيفاً في تغريدات نشرها على "تويتر" أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.

الأمير خالد بن سلمان ومايك بومبيو

كما بحث الأمير مع الوزير الأميركي ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بدوره، رحب بومبيو بزيارة الأمير خالد بن سلمان، مشدداً على أهمية العلاقة بين البلدين لمواجهة سلوك إيران المزعز لاستقرار المنطقة.