الذهب يتخلى عن قمة الـ7 سنوات والبلاديوم يواصل الصعود

الثلاثاء 7 يناير 2020

تخلى الذهب عن أعلى مستوى له في حوالي 7 أعوام، نهاية تعاملات الإثنين، رغم إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذاً آمناً مع تنامي المخاوف من توترات الشرق الأوسط.



ووفقاً لرويترز، واصل البلاديوم القفز ليصل إلى 2026.16 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى.

وسجل الذهب في التعاملات الفورية 1566.41 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول مرتفعاً حوالي 1%.

وفي وقت سابق من الجلسة قفز المعدن الأصفر 1.8% إلى 1579.72 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أبريل/نيسان 2013.

وزادت العقود الأمريكية للذهب بنسبة 1.2%، لتبلغ عند التسوية 1568.80 دولار.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد، وسط رد فعل غاضب علي قتل الولايات المتحدة قائداً عسكرياً إيرانياً بارزاً، مما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقاً.

ومما يزيد الضبابية، إعلان إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015.

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وصعد البلاديوم في المعاملات الفورية حوالي 2% إلى 2026.16 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 2031 دولاراً، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وسجل المعدن، الذي يستخدم في محفزات تنقية العادم بالسيارات، مكاسب بلغت 53.93% في 2019، ومن المتوقع أن يبقى في طلب مرتفع هذا العام.

وارتفعت الفضة 0.7% إلى 18.16 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار.

وهبط البلاتين 2.1% إلى 960.16 دولار للأوقية.

وقتل قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضي، في غارة أمريكية على موكبه ببغداد، رداً على اقتحام سفارتها في العاصمة العراقية.

ومنذ مقتل سليماني دأب مسؤولون إيرانيون على التلويح برد، ما أثار قلقاً دولياً من تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط، واحتمالية شن طهران ووكلائها هجمات إرهابية في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بالرد بشكل سريع وحاسم إذا هاجمت إيران أي شخص أو هدف للولايات المتحدة.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "وضعنا قائمة تشمل 52 هدفاً إيرانياً بعضها ذو مكانة عالية وتمثل أهمية كبرى لإيران، سيتم ضربها بقوة وسرعة إذا ضربت إيران أي أمريكيين أو ممتلكات أمريكية".