قيادات حماس الفلسطينية تتاسبق للتعزية في قاسم سليماني

︎ . حماس الأخوانية تبكي وتُعزي في هلاك قاسم سُليماني متناسية في الوقت نفسه كُل الخراب الذي يحل أينما حل .. وفي سوريا والعراق أوضح مثال هذا المجرم قتل الآلاف المؤلفة من الابرياء بغير وجه حق ودمر مُدنهم وقُراهم وهجّر الملايين منهم !!!

لعنات الشعوب العربية المُتضررة من سليماني سوف تلاحقكم أيها الخونة.





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